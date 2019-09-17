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Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20 | 00 Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E ...

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Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20:00 (Di martedì 17 settembre 2019) Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENITNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA, TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL PORTUENSE RIAPERTA AL Traffico VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA IN PRECEDENZA CHIUSA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE ...
Fonte : romadailynews

twitterbattaglia_persa : RT @MercurioPsi: Situazione Trasporto Pubblico #Roma martedì #17settembre ore 8:00: #ATAC 1.140 bus (84%), 18 filobus, 59 tram (84%) #Rom… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-09-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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