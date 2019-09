Traffico Roma del 17-09-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI. NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 13 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI. NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 12 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 11 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 : 00 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL DEL MARMO ALLA Roma-FIUMICINO. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL DEL MARMO ALLA Roma-FIUMICINO. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ...