Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL DEL MARMO ALLA Roma-FIUMICINO. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

