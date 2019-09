Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PERDA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PERE PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST SU QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA LINEA METRO A DOVE IL SERVIZIO E’ INTEROTTO E SOSTITUITO DA BUS NELLE DUE DIREZIONI TRA CORNELIA E BATTISTINI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico A24 Roma - Teramo e tratto urbano code tra Settecamini e Sv. Tangenziale Est > Centro #luceverde #Lazio - muoversintoscan : ??In #A1, in direzione Roma code per traffico intenso tra #Barberino e #Calenzano. #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -