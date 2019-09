Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019)– Quattro mesi dopo l’ultima partita ufficiale per laè tempo di scendere nuovamente in campo, con la prima giornata di Serie B da giocare sul campomatricola. Pronti, via e su una disattenzione difensiva le padrone divanno in vantaggio con Codecà, riuscendo poi a gestire il vantaggio ma non senza qualche affanno, con i colpi di testa di Silvi e Landa che mettono in apprensione il portiere di. Nella ripresa mister Colantuoni, per dare una scossa alla squadra, fa tre cambi che si riveleranno poi decisivi ai fini del risultato, visto che dopo due tentativi di Fortunati andati a vuoto sarà proprio la subentrata Carboni a siglare il goal del pareggio in pieno recupero. Espulsa capitan Cortelli a partita finita, pare per un battibecco con l’arbitro. È unaprofondamente rinnovata quella che si è presentata ai ...

sole24ore : +++La #Bce rilancia il Qe. Acquisti da novembre per 20 miliardi+++ Ulteriori dettagli tra poco su… - romadailynews : Tra acquisti e cessioni la #Roma Calcio Femminile pareggia in casa della Riozzese: Roma… - partenope75 : RT @ROI05841958: Non solo Ancelotti schiera tra i titolari tre nuovi acquisti, ma alla ripresa fa entrare anche gli altri due. A dimostrazi… -