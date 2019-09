Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | nella pistola standard 25 metri senior maschile è

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : il titolo juniores di pistola standard va al francese Cussigh. Spinella chiude 5° : E’ tempo della “Marsigliese” agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, che si stanno tenendo in quel di Bologna. Laurent Pierre Andre Cussigh infatti è riuscito a vincere la gara maschile juniores di pistola standard da 25m. Mettendo insieme 572/600 punti il transalpino è riuscito a precedere di una sola lunghezza il rappresentante della Repubblica Ceca Matej Rampula, secondo a quota 571, e il tedesco Florian Peter, bravo a ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola 50 metri senior mista vince la Russia : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è conclusa l’ultima finale di giornata, quella della pistola 50 metri senior mista: ristretta la partecipazione, con sette coppie al via, tra le quali non figurava l’Italia. Al termine delle eliminatorie la prima classificata è andata direttamente alla finale a quattro e le altre si sono scontrate in semifinale. A vincere le qualifiche è stata Ucraina 2, passata direttamente alla ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella carabina a terra 50 metri junior mista si impone l’Ungheria : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della carabina a terra 50 metri junior mista: tra le 21 squadre iscritte alle qualifiche c’erano anche due coppie italiane, che però non sono rientrate tra le otto qualificate per le semifinali. Italia 2 di Sofia Benetti e Michele Bernardi è giunta 16ma, mentre Italia 1 di Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello si è classificata 20ma. Nelle semifinali per ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : il bulgaro Donkov si impone nella pistola libera. Giordano 6° - Torracchi 7° : Non c’erano pass olimpici in palio, non c’erano medaglie pesanti da giocarsi, eppure la gara di pistola libera da 50m agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019 in quel di Bologna non ha minimamente perso il suo fascino, pur non rientrando più nel programma d’elite degli shooting sports planetari. A vincere il concorso sui 60 colpi è stato il bulgaro Samuil Donkov che, dopo una brutta partenza (solo 86/100), ha ritrovato la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola sportiva da 25 metri junior maschile Italia prima nella classifica a squadre : Si è appena conclusa a Bologna, sede degli Europei di Tiro a segno 25 – 50 metri, la finale della pistola sportiva da 25 metri junior maschile, dove gli azzurrini in gara non sono rientrati in top 3 nella prova individuale, ma hanno trionfato nella classifica a squadre. Quarto Massimo Spinella, nono Andrea Morassut, sedicesimo Federico Nilo Maldini. Vittoria per il lettone Ernests Erbs, primo con 581, davanti al tedesco Florian Peter, ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la gara a terra maschile viene vinta dal polacco Majka. De Nicolo chiude sesto : Un antipasto di grande livello. Si è conclusa a Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, la gara di carabina libera a terra maschile dalla distanza di 50m e il livello mostrato dagli atleti in concorso è stato davvero eccellente. A vincere, in un contest che dal 2016 non fa più parte del programma olimpico, è stato Marcin Majka. Il polacco si è messo al collo la medaglia d’oro continentale totalizzando 629,3 ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la russa Zikova vince il titolo nella gara di carabina a terra : Non conosce sosta il programma degli Europei a fuoco 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Bologna. nella mattinata emiliana infatti si è già tenuta la gara, non facente parte del programma olimpico, di carabina a terra femminile dalla distanza dei 50m che ha visto vincere la russa Yulia Zikova. La tiratrice di Krasnoyarsk si è infatti imposta in questo concorso totalizzando 627,8 punti che le hanno consentito di precedere nettamente ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Margherita Brigida Veccaro bronzo nella pistola 25 metri junior! : Arriva il primo podio, seppur con il gradino più basso, per l’Italia agli Europei di Tiro a segno 25 – 50 metri in corso a Bologna: a conquistarlo è Margherita Brigida Veccaro, che si mette al collo la medaglia di bronzo dopo essere entrata in finale con l’ottavo ed ultimo punteggio d’ingresso nella pistola junior femminile 25 metri. A vincere l’oro è la transalpina Camille Jedrzejewski, che vince il derby francese ...

Europei di Tiro a Segno – Due argenti per l’Italia - gli azzurri salgono sul podio nelle carabine : La Nazionale Italiana di Tiro a Segno ottiene due medaglie d’argento nella prima giornata dei Campionato Europei di Bologna E’ subito argento per la squadra azzurra ai Campionati Europei di Bologna: questa mattina, prima giornata di gare, sono scesi sulle linee di Tiro dell’impianto a 50 metri le atlete di carabina sportiva a terra juniores donne e la giovanissima Sofia Ceccarello (Ravenna) ha centrato il secondo posto ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sofia Ceccarello vince l’argento nella gara juniores di carabina a terra : Sono iniziati a Bologna gli Europei 2019 di Tiro a segno e l’Italia può subito registrare le prime medaglie. Nel concorso femminile di carabina libera a terra da 50m infatti la ravennate Sofia Ceccarello si è infatti aggiudicata la medaglia d’argento individuale e la medaglia d’argento a squadre, insieme alle compagne Nicole Gabrielli e Sofia Benetti. La romagnola, schierata recentemente anche in Coppa del Mondo dove ha ...

Europei Tiro a Segno – Sabato la cerimonia di apertura - ventisette gli azzurri convocati : Tutto pronto per i Campionati Europei di Tiro a Segno, che si svolgeranno nella seconda metà di settembre L’attesa sta per finire. Bologna e Tolmezzo si preparano ad ospitare i Campionati Europei di Tiro a Segno: appuntamento in Emilia Romagna da giovedì 12 a lunedì 23 settembre per le gare di pistola e carabina sulle distanze di 25 e 50 metri, con la competizione che da domenica 22 a giovedì 26 si svolgerà anche in Friuli Venezia ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Petra Zublasing : La marcia di avvicinamento può ufficialmente cominciare. Valentina Turisini, ds della nazionale italiana di Tiro a segno, ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei 2019 a fuoco (da 25 e 50m) che si terranno dal 12 al 23 settembre nel poligono di Bologna. Sono 13 gli atleti azzurri selezionati, 10 dei quali saranno impegnati nelle quattro specialità individuali olimpiche che metteranno a disposizione due pass singoli verso Tokyo 2020. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo di Rio de Janeiro 2019 : Italia - serve un ultimo step per arrivare a Tokyo 2020 passando anche da Bologna : La quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Rio de Janeiro si è conclusa e come sempre dopo un evento del genere arriva il momento di tracciare il bilancio di ciò che è stato in terra carioca, specie nell’anno in cui – sul “teatro” del massimo circuito internazionale – ci sono in palio i pass olimpici verso Tokyo 2020. In generale, il trend di tutta la stagione è stato confermato: l’India ormai è ...