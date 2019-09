Supplenze scuola | 50% delle cattedre italiane ancora vuote | a Brescia slittano le nomine

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La campanella del primo giorno scolastico è suonata ormai da un po' ma la metàsono. Durante la scorsa estate - ricordiamo - Il Ministero dell'Economia eFinanze aveva dato il via libera alla copertura di 53.627 posti. Dagli ultimi dati che riguardano le procedure di copertura, però, ad oggi risulta essere stato coperto soltanto il 50.9% dei posti.: lesonoscoperte Laè cominciata in tutte le scuole, tuttavia èemergenza supplenti. I sindacati legati al mondo scolastico, difatti, hanno divulgato la notizia secondo la quale sonomolte leche risultano scoperte a distanza di quasi una settimana dall'inizio. La Campania si è rivelata la regione con una percentuale maggiore di reclutamenti, mentre un numero alto di posti vuoti resta in Piemonte, Veneto e Lombardia. Lo slittamento ...

Stefiven : RT @ScuolaPossibile: Il #primogiornodiscuola migliaia di studenti non avranno i docenti in classe. Si ricorrerà ancora alle supplenze, in b… - ComitatoPiero : RT @ScuolaPossibile: Il #primogiornodiscuola migliaia di studenti non avranno i docenti in classe. Si ricorrerà ancora alle supplenze, in b… - w_girardi : RT @ScuolaPossibile: Il #primogiornodiscuola migliaia di studenti non avranno i docenti in classe. Si ricorrerà ancora alle supplenze, in b… -