Superenalotto | vincita da 66 | 3 milioni a Montechiarugolo Parma

Superenalotto - come riscuotere 209 milioni di vincita (non ancora incassata) : Un jack pot record ma che il vincitore non ha ancora riscosso. Ha paura di essere scoperto? Non sa cosa fare di quel denaro? Ha perduto la schedina. Breve guida di sopravvivenza per fortunatissimi multimilionari

Superenalotto - la vincita record di Lodi non è ancora stata ritirata : Esercenti recidiviIl premio non è tutto vostroCome riscuotere una vincita contenutaCome riscuotere una vincita mediaCome riscuotere una grande vincitaScadenza vincitaSono ancora nelle casse dello Stato i soldi della vincita milionaria al Superenalotto dell’agosto scorso. Il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice ancora non si sono presentati a riscuotere. La vincita da 209 milioni di euro non è ancora stata incassata e pare non siano ...

Superenalotto - ancora non riscossa la vincita record da 209 milioni : mistero sul vincitore di Lodi : A distanza di un mese dalla vincita record al Superenalotto a Lodi, non si è ancora fatto avanti il misterioso vincitore dei 209 milioni di euro. La titolare del bar tabacchi Marino di Lodi ha spiegato che nessuno si è presentato, anche se naturalmente chi ha centrato il sei con una schedina da due euro non è tenuto a passare in tabaccheria. Anche dalla Sisal, però, fanno sapere che il misterioso vincitore non ha ancora reclamato i 209 milioni: ...

Superenalotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...

Maxi vincita Superenalotto? Come vivere di rendita e cosa comprare con 180 mln : Per «campare» senza pensieri le alternative non mancano: dalla casa al mare ai conti deposito, fino alle «Amazon» del futuro. Ma se si hanno aspirazioni da star si potrebbe anche acquistare un’isola. O addirittura Cristiano Ronaldo

Superenalotto - la maledizione della vincita milionaria : disgrazie e infelicità. Micidiali effetti collaterali : Non sempre chi viene baciato dalla fortuna vivrà una vita migliore. Secondo alcuni studi chi vince al Superenalotto o alla lotteria cifre milionarie, finisce per essere infelice o dilapida il bottino. Dai dati della Società italiana di psicologia pubblicati su Vanity Fair e ripresi dal Corriere.it p

Superenalotto - i dettagli della vincita record : "Due euro alla cieca" e la coincidenza da brividi sui numeri : l jackpot più alto di tutti i tempi è uscito a Lodi ieri sera dopo un anno e due mesi di attesa. La cosa curiosa è che le due colonne da due euro sono state decise, si legge sul Corriere della sera, dal cervellone che crea automaticamente le schedine al terminale senza che sia il giocatore a comporl

Superenalotto - festa al bar di Lodi dove è stata centrata la vincita record : ed è caccia all’anonimo fortunato : “Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno”, dice la...

Superenalotto - vincita record : 209 milioni a Lodi : Qualcuno, oggi, è diventato ricchissimo: ha 209 milioni di euro in più. Dopo oltre un anno, è stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. La mega vincita è stata realizzata a Lodi, al bar Marino di via Cavour 45, con la sestina vincente 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e di tutte le lotterie mondiali. E la giocata vincente è costata solo 2 euro. Marisa, la ...

Breve guida su come riscuotere la vincita di 209 milioni di euro al Superenalotto : Gentile signore/a di Lodi, gli occhi dell’Italia sono tutti su di lei. Passata la sbornia per la vincita di 209 milioni di euro al Superenalotto (con una schedina di 2 euro), è il momento di pensare a come ritirare questo “gruzzoletto”.Dove e come riscuotere - Per vincite superiori ai 52mila euro - informa il sito Superenalotto.it - “il pagamento del premio può avvenire solo in seguito alla presentazione ...

Superenalotto - la vincita record è di un turista : E' stato messo a segno nel Bar Marino di Lodi il 6 dei record al Superenalotto. La proprietaria del bar, Marisa Caserini, non ha dubbi sul vincitore: "Potrebbe trattarsi di un turista". Superenalotto, la vincita milionaria potrebbe essere di un turista. La dea bendata bacia Lodi o, per meglio dire, un fortunato turista di passaggio nella città che fu presidio dell'imperatore romano Federico Barbarossa. Eh già, perché stando ...

Superenalotto - a Lodi la vincita dei record : Centrato il jackpot da 209 milioni con una schedina da due 2 euro, la sestina indovinata dal computer

Superenalotto - vincita record Estratto a Lodi il «6» da oltre 209 milioni : Un «6» da oltre 209 milioni di euro, per l’esattezza 209.160.441,54. Una cifra record che premia la giocata fatta a Lodi «presso il punto vendita Bar Marino situato in Via Cavour 46