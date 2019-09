Superenalotto | centrato un 6 da 66 milioni in un piccolo centro in provincia di Parma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Dopo Lodi, ecco Montechiarugolo, neanche 11mila abitanti indi. È qui che, ad un mese dal jackpot dei record da oltre 200, è statoun nuovo 6 al, questa volta con vincita da 66. La combinazione vincente è 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly 57. Superstar 35. Il 6 da 66.369.584 euro è stato realizzato nel punto vendita Sisal Tabacchi situato in via, al numero 61. Il jackpot di stasera è il 14esimo montepremi più alto nella storia del. Si tratta del secondo 6 realizzato nel 2019, a poco più di un mese – come detto – dalla vittoria del record di Lodi dal valore di oltre 209di euro, che non è stata ancora riscossa. Con quella di stasera sono 122 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del. Il 6 di oggi è arrivato con una schedina precompilata da 5 euro con 5 combinazioni. Daniele ...

