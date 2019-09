Subaru Levorg - Una settimana con la 2 0i Lineartronic Premium Day 2

Fonte : quattroruote

(Di martedì 17 settembre 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè la2.0iAWD in allestimento, il più completo della gamma. L'unico motore disponibile è il nuovo quattro cilindri boxer aspirato di 2.0 litri da 150 CV a 6.200 giri/min e 198 Nm a 4.200 giri/min: abbinato al cambio automatico Cvt e alla trazione integrale, permette alla station di scattare da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e di toccare una velocità massima di 195 km/h. Il consumo medio dichiarato è pari a 7,3 l/100km nel ciclo misto. Proposta a 34.500 euro, la versionedispone di tutte le dotazioni presenti in gamma e costa 2.500 euro in più dell'altro allestimento disponibile (lo Style), rispetto al quale aggiunge i sedili rivestiti di pelle e il navigatore satellitare. Tra gli altri accessori di serie, troviamo i cerchi di lega da 18", i fari a Led adattivi, l'EyeSight, il tetto ...

