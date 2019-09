Squalifica De Paul | l’Udinese ha deciso di presentare ricorso

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) L’Udinese hadiavverso ladi tre giornate comminata dal giudice sportivo a Rodrigo Deper aver colpito Candreva nel corso della gara con l’Inter di sabato. Lo ha reso noto la società.L'articoloDe, l’Udinese hadiCalcioWeb.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Mano pesante su #DePaul: 3 turni di squalifica - Sport_Mediaset : #SerieA: che stangata per #DePaul, tre giornate per lo schiaffo a #Candreva. Un turno di squalifica per Dessena, Ca… - TgrRaiFVG : Udinese, tre giornate di squalifica a De Paul per lo schiaffo a Candreva, nel match contro l'Inter. #IoSeguoTgr -