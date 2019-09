Spettatori Serie C Girone B | la 4^ giornata e la media | spettacolo a Cesena e Vicenza

Spettatori Serie C Girone A - la 4^ giornata e la media : il Monza in testa : Spettatori Serie C Girone A – E’ andata in archivio la 4^ giornata del campionato di Serie C, il torneo è entrato nella fase calda e sono arrivate già le prime indicazioni. Nel primo match del sabato successo del Monza contro la Pro Vercelli, continua la marcia della squadra del presidente Berlusconi che punta senza mezzi termine al salto di categoria senza passare dai playoff, fino al momento bottino pieno e primo posto. ...

Spettatori Serie B - i dati della terza giornata e la media : bene a Salerno - male a Chiavari : Spettatori Serie B – Si è conclusa la terza giornata di Serie B. Nel posticipo del lunedì colpo esterno del benevento a Salerno. Proprio i tifosi della Salernitana guidano la classifica degli Spettatori di giornata. male l’Entella capolista (3 vittorie su 3, l’ultima contro il Frosinone) che registra meno di 2000 presenze. Buoni numeri anche per Pisa, Perugia e Cosenza. LA CLASSIFICA Spettatori DELL’ULTIMA ...

Spettatori Serie A - la 3^ giornata e la media : dominio di Milano - che numeri a Firenze! : Spettatori Serie A – E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. Non è andata oltre il pareggio la Juventus, prestazione deludente per la squadra di Maurizio Sarri, 0-0 sul campo della Fiorentina, ok invece il Napoli che ha vinto senza problemi contro la Sampdoria, bene l’Inter che guida la classifica a punteggio. Colpo ...

Spettatori in Serie C : domina Terni - ma grandi numeri anche a Vicenza - Catania e Cesena : Cresce l'affluenza sui campi della Serie C. In diversi stadi nella turno che vi giocato nel weekend si sono registrate a Firenze più alte della media. Questo è accaduto non solo nel Girone C dove gli Spettatori sono sempre di più rispetto agli altri due gironi della Serie C, stavolta anche il girone A il girone B hanno piacevolmente sorpreso di addetti ai lavori con tanti Spettatori ad assiepare gli spalti. Sono stati 12.500 i tifosi a Terni, ...

Bitter Sweet è giunta al termine : i teleSpettatori sperano in un'altra serie turca : La programmazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è ufficialmente giunta al termine nella giornata di ieri 13 settembre, segnando l'atteso lieto fine per Nazli e Ferit. La coppia ha coronato il suo sogno d'amore con l'annuncio del bebè in arrivo e lo stesso hanno fatto i loro più cari amici, alle prese con i migliori programmi per il futuro. La seconda stagione della soap turca sicuramente non ci sarà: essa non è mai stata prodotta, ...

Serie C Girone B - il numero di Spettatori dell’ultima giornata : testa a testa Reggiana-Triestina : Nel weekend è andata in scena la giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni nel Girone B con un torneo che può essere considerato più avvincente che mai. Nel primo match pareggio casalingo del Carpi che non è andato oltre l’1-1 nella gara contro il Vicenza, blitz importante del Cesena sul campo del Virtus Verona, molto bene anche il Piacenza contro la Triestina. Una sola squadra fa valere il fattore campo, ...

Serie C Girone A - il numero degli Spettatori dell’ultima giornata : il Novara comanda la classifica : Il campionato di Serie C regala come al solito grande spettacolo ed emozioni, l’ultima giornata del Girone A ha portato importanti indicazioni. Nel match che ha aperto il turno netto successo del Novara che ha vinto davanti al pubblico amico contro il Lecco, 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Pianese show in trasferta, vittoria sul campo della Giana Erminio, blitz del Monza sul campo del Como, la ...

Serie C Girone C - il numero degli Spettatori dell’ultima giornata : la Reggina domina con ampio margine : E’ andata in archivio una giornata importante valida per il campionato di Serie C, in particolar modo regala grande spettacolo il Girone C, il torneo dopo appena tre giornate ha lasciato importanti indicazioni. Nel primo match del sabato successo per l’Avellino contro il Teramo, poi grande spettacolo nella giornata di domenica. Seconda vittoria consecutiva per la Reggina, il club amaranto ha vinto senza grossi problemi contro ...

Serie C - la media Spettatori del girone C : Ternana - Bari - Catania e Reggina - che spettacolo sugli spalti! : Il girone C si presentava sulla carta come il più equilibrato e spettacolare. E così è stato nelle prime due giornate. Tante piazze storiche pronte a dare battaglia e che hanno regalato spettacolo in campo e sugli spalti. A guidare la classifica sono Catania, Viterbese e Ternana tutte a quota 6 punti. Ma a giocarsi la promozione fino alla fine ci saranno anche Catanzaro, Bari e Reggina. Come detto, spettacolo anche sulle tribune degli ...

Serie C - la media Spettatori del girone B : il Cesena domina - Imolese maglia nera : Due giornate giocate nel girone B di Serie C. Al comando troviamo tre squadre: Padova, Carpi e Reggiana. Il prossimo turno si preannuncia affascinante. Due big match come Carpi-Vicenza e Padova-Modena in programma. Le favorite del girone, che promettono battaglia fino alla fine, sono sicuramente Cesena, Padova, Monza, Carpi e Reggiana, senza dimenticare alcune possibili outsider come Sambenedettese, Triestina e Piacenza. Dati sugli ...

Serie C - la media Spettatori del girone A : il Novara comanda - male Renate e Juventus U23 : Il campionato di Serie C ha già regalato spettacolo nelle prime due giornate. Nel girone A comandano in 4. Sono, infatti, a punteggio pieno Renate, Como, Monza e Olbia. Entusiasmo in campo che non si è ripercosso sulle tribune. Infatti, analizzando i dati sugli spettatori, il girone A risulta essere quello con meno spettatori totali. Poco più di 30000 anime sugli spalti di piazze comunque importanti come Vercelli, Novara, Monza, Siena. ...

Altro che Serie C - la media Spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Serie A - avvio con record : 26.140 Spettatori (in media) a partita : La nuova stagione di Serie A parte con un record di presenze allo stadio. Sono stati 26.140 gli spettatori medi a partita. Una cifra che non è mai stata raggiunta da quando è stato introdotto il format a 20 squadre, nella stagione 2004-05. Una soglia tra l’altro mai raggiunta, negli ultimi dieci anni, in alcuna partita giocata nel mese di agosto. La partita più seguita allo stadio, questo weekend, è stata Inter-Lecce. A San Siro sono ...

Serie A - partenza record : media di oltre 26 mila Spettatori - mai così negli ultimi 15 anni! : La Serie A TIM 2019/2020 parte stabilendo un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall’introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26 mila presenze medie a partita nella prima giornata di campionato. Ed estendendo il confronto su arco temporale si rafforza il primato: da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 ...