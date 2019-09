Sondaggi politici elettorali | Lega in ripresa | perdita di consensi per PD e M5S

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La seconda metà del mese di settembre si è aperta con i nuovidi SWG. Nel corso del consueto appuntamento con il TG La7 di lunedì 16 settembre sono state mostrate le intenzioni di voto ai partiti: in esse spicca ladella. In flessione i suoi principali rivali: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Dopo qualche settimana in cui il partito di Matteo Salvini era costantemente in, viene stavolta registrata un’inversione di marcia. SWG: rilancio di Forza Italia, ma resta al quinto posto In testa c’è lacon il 34%. Rispetto alla volta scorsa c’è stato un aumento dello 0,6%. Alle sue spalle si conferma il PD, ottenendo il 21,5%, ma c’è da segnalare unapari allo 0,6%. In flessione anche il M5S (-0,5%), che scivola al 20,5%. Giù dal podio troviamo Fratelli d’Italia con il 7% (-0,2%), che si vede avvicinare Forza Italia, che si attesta al ...

