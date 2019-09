Skateboard | Mondiali 2019 | quattro italiani presenti nello Street World Championship

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Cambia la specialità, ma il meglio a livello internazionale per quanto riguarda loresta in quel di Rio de Janeiro (Brasile). Subito dopo il Mondiale di Park, si parte con lo: domenica si assegneranno le medaglie sia al maschile che al femminile. Sarannogli atleti, scelti dal CT Daniele Galli: Asia Lanzi, Massimo Cristofoletti, Guido Zanotto e Kevin Duman. In palio ci sono tantissimi punti, fondamentali per provare a scalare il ranking olimpico in chiave qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Soprattutto al femminile l’Italia può ben sperare: Lanzi è infatti 28ma nella classifica, quarta europea dietro tre olandesi. Molto più difficile la situazione invece per quanto riguarda gli uomini. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

zazoomblog : Skateboard Mondiali park 2019: Heimana Reynolds in trionfo battuti Francisco e Quintas - #Skateboard #Mondiali #20… - zazoomnews : Skateboard Mondiali park 2019: Heimana Reynolds in trionfo battuti Francisco e Quintas - #Skateboard #Mondiali #20… - zazoomnews : Skateboard Mondiali park 2019: Ivan Federico e Alessandro Mazzara eliminati in semifinale Okamoto vince tra le donn… -