Sit-in lavoratori davanti a Regione E Romagna contro legge regionale sui giochi

Bologna, 17 set. (AdnKronos)

(Di martedì 17 settembre 2019) Bologna, 17 set. (AdnKronos) – Una proroga all’entrata in vigore della normasul gioco d’azzardo, prevista per il prossimo 19 settembre. E’ questa la richiesta avanzata dalle associazioni e dai sindacati del settore gioco che questa mattina,allaEmilia-, si sono radunati per protestareuna“che mette a rischio il lavoro di più di 1000 persone”. Oltre 300 operatori del settore gioco sono infatti in presidioalla sede del governo dell’Emilia-, a Bologna, per chiedere una modifica allache, “così com’è, mette a rischio la sopravvivenza di oltre 468 agenzie” . Arrivano da tutta lae gli addetti di centri scommesse, sale bingo e agenzie dedicate al gioco che stamani, attorno alle 9, hanno iniziato a radunarsiai palazzi ...

