Sigarette elettroniche | un altro morto in California Annunciata campagna di

Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di Sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche: si tratta di un uomo di 40 anni e secondo quanto dichiarato da un funzionario della sanità pubblica aveva «una grave lesione

Sigarette elettroniche - dopo morti e intossicazioni facciamo chiarezza : fanno davvero male o sono migliori delle tradizionali? : Negli USA è guerra aperta alle Sigarette elettroniche aromatizzare. Ma qual è il motivo e quali sono gli interessi che ci sono dietro? Partiamo, innanzitutto, dalle Sigarette incriminate: la frutta, la crema, la gomma da masticare e tanti altri aromi accattivanti sono le ultime tendenze del mercato, ma a quanto pare sono proprio gli aromi ad essere sul banco degli imputati e non le Sigarette stesse. Queste ultime comportano un rischio nettamente ...

Iss : nessun piano su un'eventuale stretta alle Sigarette elettroniche : L'Istituto Superiore di Sanità interviene dopo notizie di stampa. Intanto lo stato di New York invita le autorità sanitarie a vietare quelle aromatizzate, eccetto quelle al tabacco e al mentolo

Sigarette elettroniche : “I comuni prodotti da svapo non hanno nulla a che vedere con i prodotti del mercato nero USA” : In riferimento alle notizie che giungono dagli Stati Uniti d’America, ecco la nota rilasciata oggi dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da fumo dell’Università degli Studi di Catania. “I comuni prodotti da svapo utilizzati dai fumatori per smettere di fumare non hanno nulla a che vedere con i prodotti presenti sul mercato nero statunitense e che stanno causando un serio problema di ...

Usa - le morti legate alle Sigarette elettroniche salgono a sei : Trump pensa di proibirle : Sono già sei le persone morte negli Stati Uniti per malattie polmonari gravi dopo aver fumato sigarette elettroniche. L’ultimo della lista è un cinquantenne deceduto in Kansas in seguito a problemi respiratori, con ogni probabilità legati all’utilizzo da parte sua di questi congegni per “svapare”, sin dalla loro introduzione considerati come un’alternativa più salutare alle classiche “bionde”. A parte i casi letali, le autorità stanno valutando ...

Alessio D’Amato e quella nota che fa riflettere : “Esistono studi - monitoraggi o approfondimenti riguardo il rischio delle Sigarette elettroniche?” : D’Amato, di recente, ha contattato il presidente Iss e ministro Sanita’ sul tema sicurezza circa la questione delle sigarette elettroniche. L’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha inviato oggi al presidente dell‘Istituto superiore di sanita’ (Iss), Silvio Brusaferro e per conoscenza al neo ministro della Salute, Roberto Speranza uno scritto ...

Donald Trump vuole vietare le Sigarette elettroniche : "Sta diventando un dramma" : Donald Trump vuole vietare le sigarette elettroniche che usano sostanze aromatizzate e l’amministrazione Usa è pronta a varare una stretta senza precedenti. Il presidente americano lo ha detto chiaramente durante un incontro che ha presieduto alla Casa Bianca e al quale hanno partecipato i massimi responsabili delle autorità sanitarie del Paese: “Basta, bisogna fare qualcosa di fronte a quello che sta diventando un vero ...

Donald Trump vuole vietare la vendita di aromi per Sigarette elettroniche diversi dal tabacco : Durante un incontro con i giornalisti organizzato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione vieterà la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal tabacco. L’annuncio di Trump arriva dopo che

Trump prepara il divieto per le Sigarette elettroniche profumate : Il governo americano ha annunciato l'intenzione di mettere al bando al più presto le e-cigarette profumate in quella che è stata battezzata la grande crisi del «vaping»

La FDA dice che Juul - la grande azienda di Sigarette elettroniche - ha promosso in modo illegale le proprie sigarette elettroniche : La FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, ha detto che Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche al mondo, ha violato regole federali nel promuovere i suoi prodotti. In breve, la FDA

Sigarette elettroniche - ancora vittime in Usa : sotto accusa i liquidi. Pacifici (Iss) : ‘E-cig da considerare al pari di quelle tradizionali’ : Negli Stati Uniti continuano ad aumentare le vittime legate all’utilizzo delle e-cig. Cinque i morti finora. L’ultimo è stato registrato ieri in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo in meno di due giorni. Gli altri decessi sono avvenuti in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon. Mentre sono saliti a 450 i casi di malattia polmonare riscontrati in chi usa le Sigarette elettroniche secondo le autorità sanitarie americane. quelle ...

Sigarette elettroniche - 5 vittime negli USA : mancano i dati sugli effetti sulla salute. Il parere dell’esperto : Salgono a 5 negli Stati Uniti le morti per insufficienza polmonare dovute con probabilità all’uso delle Sigarette elettroniche. Le autorità sanitarie americane segnalano almeno 450 casi di malattie polmonari legata all’uso delle e-cig. Questo crescendo di casi negli USA sta portando alla luce anche un’altra questione molto importante: non ci sono dati sufficienti per poter avere una quadro completo degli effetti sulla salute delle ...