“Sì | magari…” Barbara D’Urso | la confessione intima lascia senza parole Lo ha detto

(Di martedì 17 settembre 2019) Ad agosto la rivista Adesso Magazine aveva lanciato un gossip davvero bollente.D’Urso e Filippo Nardi insieme. La conduttrice e l’ex concorrente del Grande Fratello si trovavano in vacanza tra Capalbio (dove Barbarella ha una casa) e Noto e la notizia aveva fatto scalpore. Nelle scorse settimane la conduttrice ha smentito i pettegolezzi su questa liaison e ha finalmente chiarito la situazione a Pomeriggio 5, dove era presente stesso Filippo Nardi. I due hanno reagito al gossip con risate e battutine e hanno rimarcato che tra di loro c’è una grande amicizia. Soprattutto perché, come sottolineato dalla napoletana, Barbarella e Filippo sono molto simili.Le tante cose in comune e lo stesso modo di pensare li hanno portati a stringere un forte legame ma nulla più. Insomma, la scintilla non è scattata tra la conduttrice di Canale 5 e l’ex ...

