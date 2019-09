Si chiamava Islam ed è l’ultima vittima della guerra in Siria | il racconto struggente del

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2019) Sial Sdair e aveva soltanto 6 anni. Nell’arcosua breve vita, i suoi enormi occhi azzurri hanno sempre visto solo morte e distruzione. Fino a venerdì scorso, quando un colpo di artiglieria li ha spenti per sempre. La bimba è stata uccisa a Maaret al-Numan, nella provincia di Idlib. “Ogni notte mia figlia dormiva accanto a me – ha detto tra le lacrime il padre Mohammed – ora è sola. Ho passato tutta la notte accanto alla sua tomba”. Il proiettile che ha distrutto la loro casa ha ferito gravemente anche la madre e altri sette membrifamiglia, tra cui un piccolo di soli tre mesi. “Nel momento dell’attacco, sua sorella gemella Rahim stava giocando in strada ela voleva raggiungere. Quando l’ho rivista era morta”, è la disperazione del padre. Ora la loro vita è distrutta per sempre, così come la loro abitazione. “Questa era la mia terza e ultima casa – ha ...