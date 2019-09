Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 17 settembre 2019) Nei giorni scorsi si è riunito a Palermo, l'Osservatorio sull'andamento delin. I dati lasciano ben sperare

quotidianodirg : Servizio ferroviario in Sicilia, segnali di ripresa: Nei giorni scorsi si è riunito a Palermo, l'Osservatorio sull'… - lanuovariviera : Viaodtti sequestrati sull'A14, Forza Italia: 'Ennesimo ostacolo alla circolazione e il servizio ferroviario è insuf… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Padova – Calalzo traffico sospeso fra Padova e Vigodarzere per intervento Vigili del Fuoco In corso… -