Sequestra, picchia e violenta la sua ex

Un uomo ha trattenuto per 12 ore in macchina la ex compagna,ndola più volte, e la figlia di due anni.Poi, dopo avere guidato a lungo senza meta, è tornato a casa e lì hato la donna. E' accaduto a Varcaturo, Napoli. Il 27enne è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. Contro di lui il Tribunale aveva già emesso un divieto di avvicinamento alla donna,dopo una persecuzione durata mesi(Di martedì 17 settembre 2019)