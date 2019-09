Scuola | trasferimenti di 10mila docenti lontano da casa Il Tar | L' algoritmo

(Di martedì 17 settembre 2019) La perizia tecnica ha definito il software come "confuso, lacunoso, ampolloso": non premiava il merito, ma dava precedenza alla collocazione geografica

Orizzonte Scuola

La precedenza per coniuge militare si valuta per il trasferimento nella II e III fase. Non si considera nella I fase dei movimenti.