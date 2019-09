Scoperto “cannibalismo” delle cellule tumorali | ecco come sopravvivono alla chemio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Una ricerca pubblicata sul “Journal of Cell Biology” condotto da un team della Tulane University, hache lepossono diventare “cannibali“: per sopravvivereterapia cercano di immagazzinare energia divorando le loro vicine. In alcuni tumori non tutte levengono distrutte d: alcunedopo il trattamento entrano in uno stato dormiente, la “senescenza”. In questo stato lesmettono di proliferare ma sono ancora metabolicamente attive, tanto che producono grandi quantità di molecole infiammatorie e altri fattori che possono favorire la ricrescita del tumore. I ricercatori hanno studiato lesia nei topi sia nelle colture in provetta, rilevando che dopo la, lesenescenti spesso “mangiano” levicine: un ...