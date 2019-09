Sconcerti | i tre punti hanno cambiato culturalmente il calcio italiano

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) “È in atto un vero e proprio cambio di cultura nel nostro. Ci stiamo abituando più a cercare il gol che a difenderlo”. Lo scrive Mariosul Corriere della sera, a corredo di un articolo di Carlo Passerini che nota: alla terza giornata la media reti per partita è 3,2. Nessuno come noi, nell’Europa che conta. L’unica volta in cui riuscimmo a fare meglio fu 3,3 nel 1949/50. Fu l’anno dei 35 centri di Nordahl.individua quattro fattori alla base del cambiamento: il successo del gioco a zona sulla marcatura a uomo, vent’anni di diretta tv, un altro tipo di lavoro richiesto al difensore che non è più chiamato semplicemente a compiti di rottura, anzi. Ma, soprattutto la spinta più importante è arrivata dai 3a vittoria.reso il pareggio un cattivo risultato. Fino agli anni 90 i risultati più frequenti erano lo 0-0 e l’1-0, oggi è il 2-1, con ...

