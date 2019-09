Scissione Pd | Renzi | “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva”

Scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi - boom di donazioni dei parlamentari ai comitati civici : Scissione premeditata? : Matteo Renzi ha lasciato il Partito Democratico, ma stando alle donazioni ricevute, pare che qualcuno avesse intuito la sua mossa. Il boom è iniziato a fine agosto, proprio nel bel mezzo della crisi di governo. A elargire offerte ai comitati civici dell'ex premier sono stati i parlamentari cosiddett

Matteo Renzi pronto ad allearsi con Macron? Il retroscena sulla Scissione del Pd : La spaccatura all'Interno del Partito democratico avrà ripercussioni anche al Parlamento europeo. Fu proprio Matteo Renzi a benedire il passaggio del partito all'interno della famiglia del Partito socialista europeo. Ma ora - rivela ilgiornale.it - le cose potrebbero essere cambiate. Per molti i ren

Pd : Zaia - 'Scissione di Renzi era annunciata' : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, la decisione dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi di creare una componente autonoma del partito per dare luogo ad un nuovo soggetto politico "era annunciata". "Quello che ha fatto Renzi con questa scissione - ha

Pd - Renzi : “Scissione? Partito non è in grado di rispondere alle esigenze di cambiamento” : “La vicenda è molto semplice: abbiamo bisogno non di collegare questa storia con la vicenda dei ministri e del governo. Abbiamo bisogno di restituire la passione e la gioia alla politica. Un modello novecentesco di Partito come quello che noi abbiamo dentro al Pd non è nelle condizioni di rispondere al meglio alle esigenze di cambiamento della politica”. Lo ha detto Matteo Renzi ai cronisti che lo interpellavano sulla decisione di ...

Scissione Pd - Beppe Grillo : “Da Renzi minchiata d’impulso come da Salvini - basta narcisismo” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e definisce questa azione, così come quella compiuta da Matteo Salvini aprendo la crisi di governo, una "minchiata d'impulso". Grillo chiede quindi di non "dare seguito a dei narcisismi", con chiaro riferimento a Renzi e Salvini.Continua a leggere

Scissione Pd. Da Lotti a Guerini - da Marcucci alla Morani : chi (per ora) non segue Renzi : Matteo Renzi ha dato il via alla Scissione dal Partito democratico. Ora resta da capire chi e quanti lo seguiranno davvero. Se i suoi fedelissimi, pallottoliere alla mano, sono al lavoro per formare i gruppi autonomi alle Camere, in tanti per il momento hanno deciso di non lasciare il Pd. Strategia o primi segnali di delusione per una accelerazione che non tutti hanno apprezzato? E’ presto per dirlo, ma a decretare il successo o meno ...

La Scissione di Renzi deflagra in Ue. Per ora nel Pd nessuno si muove - ma.. : Si dicono sconcertati. Fuori dalla plenaria a Strasburgo, i Renziani al Parlamento europeo - da Simona Bonafè, appena eletta vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici, ad Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro - ora devono capire cosa fare. Questa novità della scissione di Matteo Renzi dal Pd se l’aspettavano, ma non per questo sono preparati a gestirla: per ora non si muovono dai ...

Renzi - Conte perplesso per Scissione Pd : «Scelta tempi singolare» : Palazzo Chigi esprime «perplessità» per la scissione di Renzi. Questo trapela da fonti del governo che riportano il pensiero del premier Giuseppe Conte. E mentre il segretario dem...

Scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro

Massimo Cacciari : "Renzi ha fatto benissimo. Avrebbe dovuto fare la Scissione già 5 anni fa" : “Matteo Renzi ha fatto benissimo”. Commenta così Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, l’addio di Renzi al Pd. ”È una cosa molto positiva e mi è piaciuta tanto anche la sua intervista a Repubblica, molto chiara”. Il filosofo, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la scissione di Renzi dal Pd.“Solo una cosa devo dire: Avrebbe dovuto farla cinque anni fa, se avesse seguito i miei ...

Pd - Salvini : “Renzi? Scissione annunciata. Da lui non mi aspetto né dignità né onore - è il nulla” : “Era una storia annunciata: quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona, contro la Lega e contro Salvini. Non pensavo di essere un incubo come mi ha definito Franceschini: chi non muore, politicamente, si rivede….”. Lo dice Matteo Salvini commentando l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Da Renzi non mi aspetto né pudore né dignità né onore. E’ quello che è andato da ‘stai ...

