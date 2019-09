Scissione Pd Da Lotti a Guerini | da Marcucci alla Morani | chi per ora non segue Renzi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Matteoha dato il viadal Partito democratico. Ora resta da capire chi e quanti lo seguiranno davvero. Se i suoi fedelissimi, pallottolieremano, sono al lavoro per formare i gruppi autonomi alle Camere, in tanti per il momento hanno deciso di non lasciare il Pd. Strategia o primi segnali di delusione per una accelerazione che non tutti hanno apprezzato? E’ presto per dirlo, ma a decretare il successo o meno dell’operazione saranno i numeri che l’ex premier riuscirà ad attrarre. Il Partito democratico ha 161 parlamentari:Camera si possono considerare 60ani sui 111 deputati e al Senato 35-40 sui 51 senatori. Questo è il ragionamento sulla carta, perché nella pratica solo meno della metà dei nomi considerati ha deciso di lasciare il Pd. Almeno per ora. Chi resta nel Pd – Hanno detto di no allo strappo dueani doc come il ...

