Sassuolo | figlia denuncia il padre | “Mi picchia perché esco con un italiano e mi violenta

Fonte : fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) L'uomo, un operaio straniero di 51 anni, è stato arrestato in seguito a un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Modena. Laalcune settimane fa è statata con un tubo di gomma per essere uscita insieme a un giovane

troppo73 : RT @troppo73: - troppo73 : - MarcG_69 : RT @maxwolf63: Sassuolo, picchia la figlia perché frequenta un italiano: è un operaio straniero -