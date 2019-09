Sassuolo | arrestato padre-padrone | botte e abusi sulla figlia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Federico Garau Dopo anni di violenze, la ragazza ha trovato la forza di denunciare tutto alle forze dell'ordine. Contrario alla sua relazione con un ragazzo italiano, il 51enne era arrivato a picchiarla con un tubo di gomma, mandandola in ospedale. Da tempo l'uomo abusava di lei È finito in manette un cittadino straniero di 51 anni residente a: l'accusa nei suoi confronti è quella di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, infatti, l'uomo avrebbe in più occasioni malmenato laappena maggiorenne, non approvando la sua relazione con un ragazzo italiano. Oltre alle percosse, anche glisessuali, commessi da quando la vittima aveva solo 13 anni. A denunciare la vicenda è stata proprio la giovane, che in seguito all'ultima aggressione si è recata dai carabinieri della compagnia locale per raccontare quanto ...

