Sarri | «Le parole di Conte? Gli hanno riferito qualcosa di sbagliato»

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, Maruziotorna sulledidi sabato sera. L’allenatore della Juventus ha innanzitutto detto: «Non ho pensato niente perché non ho sentito niente, stavo festeggiando il compleanno di mia moglie in pace». Poi ha aggiunto: «Non penso niente, perché alla base penso che asia statodi errato. Ho fatto un commento su una cosa che riguardava noi, ossia la differenza tra la Juve di Napoli e quella della Fiorentina e ho detto che in questo momento c’è differenza tra giocare alle 21 e alle 15. Mi riferivo alle partite nostre, non ho tirato in ballo nessuno e se Antonio ha rispostoè perché gli è statodi errato». La pressione della Champions «Non sentiamo la pressione. Siamo la Juventus, il nostro obiettivo è sempre vincere, ci sono 10-12 squadre ...

romeoagresti : #Sarri sulle parole di Conte: “Non penso niente perché non ho sentito niente. Volevo festeggiare il compleanno di m… - juventusfc : Le parole ????di Mister #Sarri oggi in conferenza stampa ?? - VeronelliD : Le parole di Sarri in conferenza stampa sono un grande spunto di riflessione per tutto il calcio italiano. “In Ital… -