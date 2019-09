Sarah Thomas è la prima al mondo ad attraversare la Manica a nuoto 4 volte no stop

Fonte : gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Eccezionale: è lapersona a compiere la traversata adel Canale dellaquattrono. Avanti e indietro come fosse una piscina mentre è uno dei tratti più ostici per i nuotatori di acque aperte a causa del traffico intenso di navi e imbarcazioni che creano un fastidioso moto ondoso in tutte le direzioni e del meteo imprevedibile. La 37enne ultrafondista americana ha intrapreso la sfida nelle prime ore di domenica 15 settembre e l'ha portata a termine 54 dopo ore finendo quest'oggi alle 6.30 locali in condizioni di ventosità con onde forti che la spingevano indietro. Al termine della quadrupla traversata,ha dedicato l'impresa a tutte le «sopravvissute» del tumore al seno come lei. La nuotatrice ha anche aggiunto che a causa della lunga permanenza in acqua il sale è risultato il fattore più duro da superare per l'irritazione alle labbra e ...

