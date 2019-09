Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro | la

Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro : Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia dopo qualche settimana dalla presentazione: ecco il prezzo di vendita dello smartWatch per il nostro Paese e le versioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro proviene da TuttoAndroid.

E se il Samsung Galaxy S11 fosse in realtà un Galaxy One allungabile? Ultimo brevetto ufficiale in foto : Nel weekend, dalle pagine di OM, è stata amplificata una notizia bomba del leaker Evan Blass secondo il quale il Samsung Galaxy S11 non si chiamerà esattamente così. Anzi, la vera novità potrebbe essere pure la soppressione della serie Galaxy Note per il 2020 con una fusione dei due modelli top di gamma in qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario come il Galaxy One. Ora, a tal proposito, un brevetto appena depositato e riportato da ...

Dal 17 settembre si punta su Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 5G con regalo da 229 euro : Emergono oggi 17 settembre alcune novità assai interessanti per gli utenti che stanno pensando di acquistare Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 5G, considerando il fatto che la divisione italiana da questo momento prevede un regalo allettante per i potenziali clienti. Dopo le promozioni Unieuro riguardanti proprio il top di gamma 2019 che abbiamo analizzato nel corso del fine settimana, dunque, tocca concentrarsi su un'altra opportunità che ...

Rimappare il pulsante di accensione Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 Plus : Cambiare funzione ai pulsanti del Samsung Note 10 Senza root o qualsiasi altra mod di sistema, c'è un'app intelligente chiamata sideActions che ti consente di modificare facilmente ciò che fanno i pulsanti sul tuo telefono.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre : Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Watch Active a 674 euro con la nuova promo Samsung : Samsung lancia una nuova promozione che permette di ricevere un Samsung Galaxy Watch Active in omaggio acquistando un Galaxy S10/S10+/S10 5G. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy Watch Active a 674 euro con la nuova promo Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 è già in vendita da Unieuro : Samsung Galaxy Watch Active 2 non è ancora stato ufficialmente annunciato in Italia, ma è già possibile acquistarlo online da Unieuro. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 è già in vendita da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold è un successo e “costringe” il produttore ad adeguare i preordini : Samsung Galaxy Fold sta andando a ruba in Corea del Sud, con preordini polverizzati nel giro di pochi minuti: il produttore corre ai ripari e vuole aumentare il numero di unità per il secondo giro di ordini. L'articolo Samsung Galaxy Fold è un successo e “costringe” il produttore ad adeguare i preordini proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather : I possessori di un Samsung Galaxy Note 10 avranno accesso a nuove funzionalità dell'app Samsung Weather, tra cui avvisi meteo emessi dal governo per alcuni paesi, mappe radar e videoclip meteorologici dal team editoriale di The Weather Channel, fornitore dell'applicazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 ottiene nuovi dati e funzionalità per l’app Samsung Weather proviene da TuttoAndroid.

La versione revisionata di Samsung Galaxy Fold è protagonista di un video hands-on : Il momento dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy Fold è finalmente arrivato e il primo smartphone del colosso coreano si mostra in un video hands-on L'articolo La versione revisionata di Samsung Galaxy Fold è protagonista di un video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note - dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One : Samsung potrebbe unire le serie Samsung Galaxy S e Samsung Galaxy Note, in favore di una nuova linea di top di gamma rivoluzionari: ecco gli ultimi dettagli. L'articolo Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note, dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e addio alla serie Note? Stravolgimenti con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Manuale Samsung Galaxy M10s Guida uso smartphone : Manuale Samsung Galaxy M10s PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy M10s.

Quanto vale l’usato Galaxy per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM aggiorna le quote : Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in considerazione oggi 14 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10. Magari dando indietro il proprio Galaxy ed ottenendo una valutazione dell'usato che automaticamente darà diritto a ricevere una sorta di buono sconto grazie a TIM. Dopo aver portato alla vostra attenzione le mosse dell'operatore con il Samsung Galaxy Note 10 nel medesimo contesto a ...