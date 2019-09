Salvini | Renzi mi fa pena Italiani puniranno questi venduti

Scissione Pd - Beppe Grillo : “Da Renzi minchiata d’impulso come da Salvini - basta narcisismo” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e definisce questa azione, così come quella compiuta da Matteo Salvini aprendo la crisi di governo, una "minchiata d'impulso". Grillo chiede quindi di non "dare seguito a dei narcisismi", con chiaro riferimento a Renzi e Salvini.Continua a leggere

Travaglio su Renzi : 'Il morbo smemorino - soffre di demenza giovanile - come Salvini' : Tra i difetti che si riconoscono alla politica c'è quello di non riuscire, molto spesso, a far coincidere i fatti con le parole che si erano proferite in precedenza o quantomeno nell'incapacità di evitare di cadere negli errori che si riconoscono agli altri. Ed è un po' questo il presupposto attraverso cui Marco Travaglio, nel suo editoriale apparso sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano, mette sullo stesso piano due che, in realtà, sarebbero ...

Beppe Grillo : “Renzi come Salvini è passato alla minchiata d’impulso. Il rischio è di svegliarci tutti con Pontida capitale” : “Renzi ha fatto indigestione di pop corn”. E, come Matteo Salvini, “è passato alla minchiata d’impulso”. Ma così, il rischio è “di svegliarci tutti con Pontida capitale”. Meno di 24 ore dopo l’annuncio della scissione dal Pd della corrente renziana, è intervenuto anche Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, che non parlava dai giorni convulsi della crisi di governo, ha scritto un post sul suo ...

"Da Renzi e Salvini una minchiata d'impulso". La lettera di Grillo ai parlamentari renziani : “Di solito, prima di fare qualcosa di importante si è presi dai dubbi, si valutano i pro ed i contro, si possono vivere anche giorni di tormento interiore, poi ci si esaspera e si fa una minchiata d’impulso! I Mattei sono passati entrambi alla minchiata d’impulso, il paese è instabile e pieno di rancori, non è il momento di dare seguito a dei narcisismi”. Lo scrive Beppe Grillo in una “lettera ...

Pd - Salvini : “Renzi? Scissione annunciata. Da lui non mi aspetto né dignità né onore - è il nulla” : “Era una storia annunciata: quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona, contro la Lega e contro Salvini. Non pensavo di essere un incubo come mi ha definito Franceschini: chi non muore, politicamente, si rivede….”. Lo dice Matteo Salvini commentando l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Da Renzi non mi aspetto né pudore né dignità né onore. E’ quello che è andato da ‘stai ...

Governo : Salvini - ‘da Renzi non mi aspetto pudore - dignità e onore’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Da Renzi non aspetto pudore e dignità e onore. Sciascia come li definiva? Uomini, ominicchi, quaquaraqua, lascio a voi. Ma non mi interessa Renzi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Governo: Salvini, ‘da Renzi non mi aspetto pudore, dignità e onore’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd : Salvini - ‘a Renzi e Boschi lascio soldi e mi tengo dignità’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Renzi, la Boschi, i Renziani vanno alla Leopolda, raccolgono tanti soldi, buon per loro. Però gli lascio i soldi, i ministeri e mi tengo la mia dignità”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.L'articolo Pd: Salvini, ‘a Renzi e Boschi lascio soldi e mi tengo dignità’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Michele Emiliano a L'aria che tira : "Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Renzi. E cosa non hanno capito" : Michele Emiliano, ospite di Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, vede dei punti in comune tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: "L'epoca dei Mattei è un'epoca in cui questa nuova generazione ha frainteso le negatività della generazione precedente. Ha pensato che tutto quello che era prima di loro

Matteo Salvini contro Renzi : "Gli italiani puniranno questi venduti. cosa non si fa per la poltrona" : "Gli italiani puniranno questi venduti". Matteo Salvini commenta così, con ferocia, la notizia della scissione di Matteo Renzi dal Pd. "Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un 'nuovo' partito per combattere Salvini - commenta il leader della Lega su Twitter -. Che pena, cosa non si fa per salv

VISTI DAGLI USA/ Ecco l'arbitro - vero - della partita Conte-Renzi-Salvini : In Europa non ci sarà alcun cambiamento fondamentale perché a comandare è il mercato. Salvini e Renzi puntano al centro. Il voto? Tra due anni

Paolo Becchi avvisa Salvini : "Con il tuo referendum popolare Renzi e Grillo ci si puliscono il c**o" : "Attento Matteo, con il tuo referendum popolare Renzi e Grillo ci si puliscono il c**o (come hanno già fatto con la tua proposta di elezioni)". Paolo Becchi mette in allerta il leader della Lega, che ha deciso di lanciare una vera sfida a Pd e Cinque Stelle. La proposta di Salvini è quella di indire

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a questo Governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al

Denis Verdini - il retroscena : il mediatore tra Salvini e Berlusconi. "Silvio - non ripetere l'errore di Renzi" : C'è lo zampino di Denis Verdini, e chi se no?, dietro il riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'ex dirigente del Pdl, nonostante l'addio al Cav, è rimasto uno dei suoi consiglieri più fidati, anche se "non ufficiali". E con il Capitano ha un rapporto privilegiato, visto che ne è "

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...