Salutatemi a Icardi | salutatemi a Pepe | salutatemi a James | nuje tenimmo a Fernando

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E niente, questi stanno n’ata vota ccà. Dopo averci eliminato, aver vinto la coppa come da tradizione, stanno di nuovo qua a rompere le scatole a. Ma noi non ci facciamo intimidire, ce le giochiamo a viso aperto e proviamo a portare a casa i primi tre punti. A Klopp lo vogliamo vedere in versione Don Perignón come la prima volta che è venuto qua. E poi, adesso, gli abbiamo fatto pure trovare lo stadio e gli spogliatoi nuovi per cui nun po’ dicere proprio niente. Jammo bello guagliu’ accomminciammo buono ‘sta Champions’. Minuto 0’ – Azz Alisson nun ce sta. Chillo è stato isso che ci ha eliminato con quella parata su Milik e mo nun tene ‘o curaggio manco ‘e se fa vede’. Meglio così. Minuto 3’ – Minchia, tre minuti e questi già fanno capire chi comanda. Non riusciamo a ingannare un passaggio. Minuto 7’ – Fabian ...

