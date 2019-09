Rudy El Kholti è Mister Italia 2019 | ecco chi è il 29enne bancario di origini marocchine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) ÈEll’uomo più bello d’. Ilè stato infatti elettonella finale nazionale tenutasi il 14 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.ha 29 anni, è laureato in lingue e lavora in banca: è di Costermano sul Garda ma haperché ha la mammana e il papà marocchino, nonché la doppia cittadinanza,na e australiana, perché vive a Sydney. Fisico scolpito e sguardo magnetico,è stato premiato da Denny Mendez, la Miss1996 dopo che una giuria di giornalisti e addetti ai lavori aveva decretato la sua vittoria. Già lo scorso luglio si era classificato al primo posto all’Icn World Championship in Australia nella categoria Men’s Fitness, concorso che premia i natural body builder: il suo riferimento, dice, è Cristiano Ronaldo (anche se tifa Milan). Ora lo attende la finalissima di...

