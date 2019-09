Rosa Perrotta rivela | Un parto difficile | ho vomitato due volte Poi un crollo dopo

Rosa Perrotta senza filtri : il “crollo” della ex tronista e neomamma : Rosa Perrotta è diventata mamma per la prima volta da meno di 2 mesi. La ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che aveva scelto nello studio di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, sono al settimo cielo da quando è nato Domenico, detto Dodo. Da quando il piccolino è venuto al mondo, Rosa l’ha ben presto presentato ai fan di Instagram. In barba alle critiche che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta a Milano con Dodo - papà Tartaglione... - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico. Rosa Perrotta a Milano con il figlio Dodo per gli eventi della moda mentre Pietro Tartaglione...

UOMINI E DONNE/ Rosa Perrotta - video di famiglia da Venezia - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico news e anticipazioni: Giulio Raselli e Alessandro Zarino 'nemici' per una corteggiatrice, mentre Rosa Perrotta...

Rosa Perrotta - retroscena prima del red carpet : cosa è accaduto con Dodo : Rosa Perrotta ha sfilato sul red carpet a Venezia con Pietro. Oggi però ha svelato che cosa ha fatto poco prima dell’evento Ieri, Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. I due sono apparsi luminosi più che mai e Rosa, che da poco […] L'articolo Rosa Perrotta, retroscena prima del red carpet: cosa è accaduto con Dodo proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta attaccata sui social : “Fai solo business”. Lei risponde così : Rosa Perrotta accusata sui social di fare ‘solo business’. Ecco come ha risposto alle critiche Dopo aver lasciato Uomini e Donne, insieme al suo Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta è diventata una vera e propria influencer. La modella napoletana infatti ama condividere la sua vita sui social ed è anche molto seguita. L’attenzione su di lei […] L'articolo Rosa Perrotta attaccata sui social: “Fai solo business”. ...

Rosa Perrotta - mamma splendida e sincera : “Si, il mio addome è rilassato. Ma vedeste come sta bene il cuore”, scrive Rosa Perrotta su Instagram, a poco più di un mese dal parto del piccolo Domenico. Per queste parole sincere la neo-mamma, che ha fatto di foto patinate, look e corpo scolpito un lavoro, si merita una valanga di applausi. In un mondo che vuole le donne sempre più come bambole, fisicamente perfette in ogni fase della vita, anche in un momento delicato come quello dopo il ...

U&D - Rosa Perrotta e il pancino rilassato dopo il parto : Vedeste come sta bene il mio cuore : L'ex tronista di Uomini e donne ha sfoggiato con fierezza le curve post-partum sul suo profilo Instagram, incurante del giudizio del web. dopo essere diventata una delle troniste più discusse di Uomini e donne, Rosa Perrotta è tornata al centro del gossip. L'ex volto del dating-show di Maria De Filippi sta facendo parlare molto di sé, dopo la nascita del suo primogenito, avuto dalla sua relazione con il corteggiatore scelto al Trono ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il primo mese del loro Domenico : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scritto su Instagram un lungo post dedicato al figlio Domenico in occasione del suo primo mese di vita. Hanno atteso con ansia la nascita del loro primo figlio Domenico che il 25 agosto scorso ha compiuto un mese. Così, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto condividere sui social il loro pensiero, le emozioni e le sensazioni da neo genitori.\\ La gravidanza della ex tronista di ...