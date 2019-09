Roma | soldi delle multe destinati alle strade | la Procura verifica che Campidoglio e

L’Unità - tribunale di Roma : “81 - 6 milioni di debito da ripagare con soldi pubblici”. Ma Palazzo Chigi può rivalersi sui Ds : Un debito da 81,6 milioni di euro pesa sulle spalle dello Stato e quindi dei contribuenti. Si tratta di quello contratto, ormai 31 anni fa, dall’Unità, giornale dell’ex Partito comunista italiano fondato da Antonio Gramsci, nei confronti di diverse banche: Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl e Banco Bpm. Il tribunale di Roma, infatti, ha respinto tre ricorsi-fotocopia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentati ...

Roma - la Lazio Nuoto lascia la storica piscina della Garbatella dopo aver perso il bando del Comune : “Si è guardato ai soldi - non ai meriti” : La Lazio Nuoto dice addio alla storica piscina della Garbatella. La sezione Nuoto della polisportiva biancoceleste, che il prossimo anno taglierà il traguardo dei 120 anni di storia, ha perso il bando varato dal Comune di Roma per la riassegnazione dell’impianto di viale Giustiniano Imperatore, dove la Lazio svolgeva l’attività di Nuoto e pallaNuoto dal 1986. È possibile che il passaggio del testimone avvenga già nei prossimi due mesi. Da 33 ...

Senza soldi dopo vacanze in Italia : fuga contRomano su A10 dopo furto di gasolio : Fabrizio Tenerelli I due fidanzati sono rimasti Senza soldi, dopo la vacanza in Italia e giunti nei pressi del confine con la Francia hanno fatto il pieno di gasolio Senza pagare. La rocambolesca fuga è terminata in caserma dalla polizia stradale Chissà, se si fossero confidati col titolare dell’autopompa, probabilmente un modo per posticipare il pagamento del gasolio lo avrebbero pure trovato. Invece, hanno voluto fare i “furbetti”, ...

Carabiniere ucciso a Roma - il derubato al 112 : "Mi chiedono i soldi per il borsello - venite" : "Devo fare una denuncia", dice Sergio Brugiatelli chiedendo ai militari dell'Arma di intervenire in quella tragica notte in cui poi morì il vice brigadiere