Roma | morto ciclista investito a Prima Porta

Stefano Delle Chiaie morto a Roma : già nel Msi - era stato assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna : È morto la notte scorsa a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, esponente della Destra radicale, già nel Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna. L'articolo Stefano Delle Chiaie morto a Roma: già nel Msi, era stato assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Erminio La Rocca morto alla mezza maratona notturna : malore al quarto chilometro - inutili i soccorsi : Un podista Romano amatoriale è morto stanotte mentre partecipava alla Roma by Night Run stracittadina di 8km. Erminio La Rocca, tesserato con la Podistica Ostia, è stato...

Morto Federico Palmieri - l’attore Romano si è suicidato nel giardino della sua abitazione : È Morto a 41 anni Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. Il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato con una corda alla grata del giardino del palazzo in cui abitava a Roma, come riferisce Il Messaggero. Il suicidio risale al pomeriggio di giovedì e non si conoscono i motivi che hanno spinto l’attore a compiere il gesto: secondo quanto si apprende, non ha lasciato nessun messaggio. Attore, regista e autore di teatro e ...

Morto a 30 anni il figlio di Cafu - ex terzino della Roma : E' Morto, stroncato da infarto a 30 anni, il figlio di Cafu. Danilo Feliciano de Moraes è stato colpito da malore mentre giocava a calcio a casa della sua famiglia a Barueri, nell'area metropolitana di San Paolo. In una nota su Twitter la Roma "esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore". Secondo la ricostruzione che l'ex terzino della Roma ha fatto all'amico Paulo Sergio, il ragazzo si ...

Alfiero Alfieri morto - addio all’attore Romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Morto Carlo Delle Piane a Roma : i suoi 110 film in 70 anni di carriera : Lutto nel mondo cinema. È Morto a Roma all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L'attore aveva da poco festeggiato i...