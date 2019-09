Rockstar Games | ecco il nuovo launcher

Rockstar Games tenta di registrare il marchio "Bonaire" in Australia : nuovo gioco o DLC in arrivo per Red Dead Redemption 2? : Sembra che in futuro avremo novità per quanto riguarda Rockstar Games. La società ha infatti tentato di registrare il marchio "Bonaire" all'interno del sito di rating Australiano.Attualmente non è del tutto chiaro cosa sia questo "Bonaire", ma attualmente l'Australia ha rimandato al mittente la classificazione. L'unico indizio che abbiamo indica che sarà un "gioco per computer" (termine generico usato per tutti i giochi di diverse piattaforme, ...