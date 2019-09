Roberto Cavalli colpito da lutto | trovato morto il genero

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Valentina Dardari Francesco Agostinelli si trovava nella sua auto. Il volto macchiato di sangue. Nelle prossime ore l’autopsia, il noto stilista, è statoda un terribile. Questa mattina, infatti, è stato riil corpo senza vita di suo, Francesco Agostinelli. L’auto si trovava parcheggiata in via Sabaudia, a Latina, nel cortile di un palazzo al numero civico 35. Il cadavere dell’uomo, 47 anni, è statoall’interno della vettura, una Fiat 500 Abarth. Sono stati alcuni condomini ad accorgersi del corpo e hanno allarmato i soccorsi e le Forze dell’ordine. Immediato l’arrivo dei soccorritori a bordo di un’ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri della Compagnia di Latina, gli uomini della scientifica e il medico legale. ...

