Riparte il dialogo tra Italia e Francia | ma si rischia l' impasse migranti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Sotterrata l’ascia di guerra, Roma e Parigi tornano a parlarsi, ma sulla questione migratoria il rischio è che si finisca in untra sordi. Alla vigilia della visita del presidente Emmanuel Macron a Roma, fonti dell’Eliseo hanno ribadito oggi la posizione della, che difende la creazione di un “meccanismo stabile, prevedibile e automatico” che includa la ripartizione tra paesi europei deisalvati in mare, senza però “rimettere in discussione il principio dell’approdo più vicino”.Una linea, quella francese, ribadita più volte nelle scorse settimane, nonostante il rischio di cozzare con le proposte che Roma dovrebbe presentare alla Valletta il prossimo 23 settembre, in occasione del mini-summit dei ministri dell’Interno di Germania,, Maltae Finlandia dedicato ...

