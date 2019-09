Repubblica | possibile cessione del Milan non appena si sbloccherà questione San Siro

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019)oggi riprende la notizia trapelata nuovamente ieri di un interessamento di Louis Vuitton per l’acquisto del. La notizia, già smentita dai diretti interessati a luglio, sarebbe stata nuovamente smentita. Questo però non significa che il fondo Elliot disdegni l’idea di poter vendere la società, in fondo si tratta pur sempre di affari, e ilnon è certo un capitale che frutta. Il fondo gestito dalla famiglia Singer nell’autunno scorso avrebbe già rifiutato 680 milioni messi sul piatto dal ceco Daniel Kretinsky, comproprietario dello Sparta Praga, e il russo-uzbeco Alisher Usmanov, già azionista dell’Arsenal. Ma stando ai conti che riportala situazione in casa rossonera è tutt’altro che florida anche senza un mercato di spese folli Elliott ha speso 350 milioni (girati in parte a Berlusconi), più 123 per la gestione corrente. Abbassato il ...

FiorellaMannoia : Questo essere era stato condannato per rapina e violenza carnale già nel 2018. Mi spiegate come mai solo un anno do… - fattoquotidiano : PIPPO BAUDO Fu Mike a dirmelo: “Guarda che dobbiamo sfotterci il più possibile perché gli italiani adorano le contr… - napolista : Repubblica: possibile cessione del #Milan non appena si sbloccherà questione #SanSiro Smentita la nuova offerta di… -