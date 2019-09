Renzi telefona al Premier Conte | «Lascio il Pd | ma assicuro il sostegno al governo»

Renzi lascia il Pd e telefonata a Conte che sarebbe infastidito : 'Doveva dirlo prima' : Una separazione è sempre una separazione. Anche se, come nel caso di Matteo Renzi, sembra essere la logica conseguenza di una convivenza all'interno del Partito Democratico in cui non erano mancate le frizioni tra la cosiddetta "ala Renziana" e altre correnti presenti all'interno del maggiore partito del centro-sinistra italiano. L'annuncio che l'ex sindaco di Firenze e i suoi fedelissimi andranno a formare una nuova realtà parlamentare ...