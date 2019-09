Renzi svela il nome del suo nuovo partito | Si chiamerà Italia Viva

Massimiliano Romeo a Omnibus - svelato il giochino di Renzi : "Ha lasciato il Pd per nomine e Quirinale" : "Il Pd ormai è solo correnti". Matteo Renzi ha spiegato così la sua scissione dal Nazareno. Concorda anche un leghista Doc come Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, che però ospite in studio a Omnibus su La7 ribalta la frittata: questione di correnti e poltrone, sì, ma quelle dei

Di Maio Ministro degli Esteri - Il Giornale svela attacco di Renzi : 'Sa male l'inglese' : Stare insieme senza piacersi. Potrebbe essere questa la base del rapporto destinato ad instaurarsi tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Dem e grillini sono pronti a formare un esecutivo che, sotto l'egida di Conte, sarà chiamato ad affrontare una fase cruciale per il Paese destinata a partorire la nuova legge di bilancio e, soprattutto, a disinnescare le clausole di salvaguardia che, se messe in azione, porterebbero ad un aumento ...

Matteo Salvini svela le trame di Renzi e Boschi : "Il re è nudo. Quali sono i loro due soli scopi" : "Renzi, la Boschi, Prodi vogliono tornare al governo con giochi di Palazzo". Matteo Salvini, in una diretta Facebook, non riesce a trattenere lo sdegno quasi il disgusto per le grandi manovre che in Parlamento potrebbero condurre a una nuova maggioranza Pd-M5s. Leggi anche: "L'ora del cog***". Un Fe

In Onda - Pietro Senaldi svela il gioco di Matteo Renzi : "Campione di trasformismo" : Pietro Senaldi dichiara a In Onda su La7: "Se Salvini è bigamo cosa sono Renzi e il PD? Poligamo?". A Luca Telese e David Parenzo, il direttore di Libero aggiunge: "Renzi è stato con Civati, Berlusconi, Afano, Verdini e ora vuole stare Di Maio. Direi che quanto meno è poligamo. Matteo Renzi è il cam

Matteo Salvini svela il gioco sporco : "Asse Renzi-Di Maio - un pericolo per la democrazia" : Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formaz