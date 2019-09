Renzi | «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva Con noi 25 deputati e 15 senatori» E

Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà 'Italia Viva' : "Con me 40 parlamentari" : Matteo Renzi ha parlato del suo nuovo partito nel corso della registrazione di Porta a Porta: "Con me 25 Deputati e 15...

Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. Conte ora può stare sereno (davvero) : di Andrea Taffi Matteo Renzi lascia il Pd e fonda un nuovo partito. È un bene o un male per il Partito democratico e per il governo Conte 2? La sua, quella di Renzi, è stata una idiozia politica oppure la punta di diamante di una strategia da autentico genio della politica? C’è chi a queste domande risponde di sì, chi di no. Ma, ovviamente, nessuno può saperlo adesso. Stando ai fatti, Nicola Zingaretti dovrebbe cominciare a fare il ...

Cosa sappiamo di 'Italia Viva' - il nuovo partito lanciato da Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e l'obiettivo "è non fare una Cosa politichese e antipatica, noiosa" dice Matteo Renzi presentando a Bruno Vespa prima della registrazione della puntata di Porta a Porta il nuovo partito nato dalla scissione nel Pd. "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho ...

Il nome del nuovo partito di Renzi sarà "Italia Viva" : "Il nome della nostra nuova sfida sarà 'Italia Viva'". Lo ha detto Matteo Renzi, arrivando a Porta Porta, conversando con Bruno Vespa. "Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto Renzi conversando con Vespa. "Io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho cercato disperatamente, giorno dopo giorno, di dedicare ...

Matteo Renzi - Pierluigi Bersani : "Serve una nuova sinistra con un vestito nuovo" : Pier Luigi Bersani commenta l'uscita dal Pd di Matteo Renzi e prospetta la nascita di una nuova cosa a sinistra. L'ex segretario del Pd parla ai microfoni di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. "Renzi ha voluto trovare il modo per stare al tavolo": queste secondo Bersani le r

Civati : “Nuovo partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda. Franceschini? Gioca col modulo di Allegri - di Sarri e di Conte” : “L’addio di Renzi al Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio di Renzi e di Calenda“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio ...