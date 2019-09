Renzi | Conte perplesso per scissione Pd | «Scelta tempi singolare»

Civati : “Nuovo partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda. Franceschini? Gioca col modulo di Allegri - di Sarri e di Conte” : “L’addio di Renzi al Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio di Renzi e di Calenda“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio ...

Pd - Zanda : “Indebolirà governo? Certo non lo rafforza”. E il Renziano Marattin : “Perplessità di Conte? Non comprendo le accuse” : “Se la scissione di Renzi indebolirà il governo Conte 2? Di Certo non lo rafforza, vedremo se sarà un’azione ostile…”. Così il tesoriere del Pd Luigi Zanda dopo l’annuncio dell’uscita dai dem dell’ex segretario e attuale senatore. Con lui, come annunciato dallo stesso Renzi, ci sarà un drappello di una trentina tra senatori e deputati. Tra questi Luigi Marattin, possibile capogruppo della nuova ...

Matteo Renzi - i sondaggi danno il suo partito attorno al 5% : "Potrebbe entrare in concorrenza con Conte" : Per ora il partito di Matteo Renzi è ancora difficile da testare: "È come se sul mercato arrivasse un prodotto ancora senza packaging, senza marca e dal contenuto non immediatamente riconoscibile...", suggerisce Alessandra Ghisleri che, con la sua Euromedia Research, ha sondato il terreno dei consen

Scissione Pd 2019 : Renzi avvisa conte - gli scenari in vista : Scissione Pd 2019: Renzi avvisa conte, gli scenari in vista È il giorno dell’ennesima Scissione in casa PD. Attraverso due interviste rilasciate a Repubblica e al Giornale, Renzi ha confermato l’addio ai dem per fondare il proprio partito. Maggiori dettagli saranno svelati alla Leopolda ma, nel frattempo, si fanno i calcoli sulla maggioranza di governo. Matteo Renzi ha rassicurato Giuseppe conte, asserendo che il nuovo esecutivo ...

Scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Governo : p.Chigi - se scissione Renzi prima Conte avrebbe valutato percorribilità progetto : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Se la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi fosse stata “portata a compimento prima della nascita del nuovo esecutivo”, il “presidente incaricato Giuseppe Conte avrebbe potuto disporre di un quadro di riferimento più completo per valutare la sostenibilità e la percorribilità del nuovo progetto di Governo che ha presentato al Paese”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo ...

Governo : contatti Conte-Di Maio su scissione Renzi - per M5S sostanza non cambia : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Guai a parlare di una ‘terza gamba’. Per il M5S -questa la linea che trapela dai piani alti del Movimento- la sostanza non cambia, la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi non minerà la vita e la tenuta del Conte bis: “non cambia nulla nelle dinamiche di Governo…”, il ragionamento che rimbalza all’Adnkronos dai vertici pentastellati. Per Luigi Di Maio e i suoi, viene ...

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

L’addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

Matteo Renzi rassicura Giuseppe Conte. La verità? Con la scissione dal Pd il premier è fregato : Matteo Renzi, prima di annunciare l'addio al Pd, ha telefonato a Giuseppe Conte. Una rassicurazione, la sua, che suona come un "tranquillo, nessuna intenzione di sabotare il Governo appena nato, anzi. Semmai l'opposto". Eppure a molti l'intenzione dell'ex premier pare una mossa furba e disperata - c