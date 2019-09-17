Regione Lazio | ok in Commissione a rendiconto 2018 e assestamento

BarillariM5S : Il Lazio è l’unica (e ultima) regione in Italia che non ha recepito la legge 170/2010 sui Disturbi Specifici dell’A… - BarillariM5S : Esiste o non esiste la trattativa fra M5S e PD nella Regione Lazio ? Se dobbiamo cancellare di colpo 5 anni di oppo… - virginiaraggi : Il Tmb Salario non riaprirà mai più. Avevamo chiesto alla Regione Lazio di revocare l’autorizzazione ad utilizzar… -
Dalla Rete Google NewsCosa c è di vero nella tassa sulla pipì nel Lazio? - Wired Italia
Cosa c è di vero nella tassa sulla pipì nel Lazio? Wired Italia
C'è una proposta di legge sull'argomento già approvata dalla Regione Lazio, anzitutto, ma anche tanta confusione: la novità non sta nel legalizzare la pipì a ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A ...
Regione Lazio - approvata legge su compostaggio aerobico : Roma – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato oggi a maggioranza (con 26 voti a favore, 4 astenuti e 4 contrari) la proposta di legge per incentivare il compostaggio aerobico dei rifiuti organici, primo firmatario Marco Cacciatore (M5s). Le nuove norme impegnano la Regione a promuovere le pratiche di compostaggio aerobico e, in particolare, di auto compostaggio, di compostaggio di comunità e di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, QUI TRA FLAMINIA E SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, ALL’ALTEZZA DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA Roma FIUMICINO: A CAUSA DI UN INCENDIO AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E VIA DEL CARAVAGGIO IN DIREZIONE Roma: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA ANDIAMO SULLA FLAMINIA CODE E RALLENTAMENTI TRA LOCALITA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO NEI DUE SENSI PERMANE TRAFFICO SULLA VIA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA SULLA VIA APPIA SI STA INCOLLONNATI TRA AEROPORTO CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE Roma CENTRO PERMANE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA E TRA USCITA BUFALOTTA E NOMENTANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LABARO E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA RACCORDO E INNESTO TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA E NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE E SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LABARO E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E APPIA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA E TIBURTINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E NEL TRATTO ANAGNINA E NOMENTANA E CODE ALTEZZA TRATTO URBANO A24 IN DIREZIONE VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE RIMANIAMO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ANAGNINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA NEL TRATTO SETTECAMINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE STROVIAMO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA IL TRATTO URBANO A24 E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E USCITA SAN BASILIO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEL TRATTO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CI ...