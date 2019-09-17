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Regione Lazio | ok in Commissione a rendiconto 2018 e assestamento

Regione Lazio | ok in Commissione a rendiconto 2018 e assestamento Roma – La Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, ...

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Regione Lazio, ok in Commissione a rendiconto 2018 e assestamento (Di martedì 17 settembre 2019) Roma – La Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), ha dato parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 178, d’iniziativa della Giunta, “rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018”, alla pl 172, “assestamento delle previsioni di Bilancio 2019-2021”, e alla proposta di deliberazione consiliare n. 34, “rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2018”. Sia la pl 178 che la 172 sono state emendate nel corso dei lavori in Commissione dall’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore. In particolare, nel caso del rendiconto generale 2018, Sartore ha presentato un emendamento finalizzato a recepire quanto rappresentato nella decisione di parifica della Corte dei conti, per quel che concerne il risultato di amministrazione e le ...
Fonte : romadailynews

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