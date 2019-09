Regionali | cosa c’entra Cucinelli col Movimento? Il cashmere a 5 stelle è un pessimo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Quando ti manca la voce allora proponi anche agli altri di cantare in playback. E’ un po’ quel che sta accadendo alin questa fase di indubbia crisi di identità: sono certo che la voce un giorno tornerà, ma il rischio è che in questo tempo di playback il pubblico se ne sia andato perché non ama la paccottiglia, le cose finte. L’esperimento umbro mi appare come il tentativo di scolorire tutto in attesa di tempi migliori o – peggio – di costruire quella nuova trama di filato gialla e rossa e consegnarla al buon tessitore espressione della società civile. Tanto più se il tessitore è anche un ottimo imprenditore del lusso, qual è appunto Brunelloc’entri il re del, persona colta e imprenditore sicuramente eccellente, con unpopolare qual è il M5S onestamente mi sfugge: il Pd ha cominciato a rovinarsi proprio quando si è ...

