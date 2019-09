Rai 2 | stravolto il palinsesto pomeridiano | Detto Fatto si allunga | subito dopo Apri e

Fonte : blogo

(Di martedì 17 settembre 2019) A partire da domani, mercoledì 18 settembre 2019, Rai 2 apporterà una serie di modifiche per quanto riguarda il palisesto, il programma condotto da Bianca Guaccero, infatti, non terminerà più alle ore 16:50 ma si allungherà fino alle ore 17:15, andando a coprire la fascia occupata dalla prima puntata del giorno di Nella mia cucina, il programma di Carlo Cracco che, ieri, lunedì 16 settembre, e oggi, martedì 17, è andato in onda sia alle 16:50 che alle 19:40.Rai 2,ilsie Vinci e Nella mia cucina pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2019 20:35.

