Pullman contro un albero : almeno 30 feriti - gravissima una Ragazza di 17 anni : almeno trenta persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l’azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero. Nove sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto i pronto soccorso autonomamente e altre, con patologie minori, sono state visitate sul posto dal 118. Una diciassettenne sarebbe in gravi condizioni ...

Ragazza con cancro al fegato di 8 chili salvata all’Ismett di Palermo : Quando la sanità siciliana fa la differenza. all’Ismett di Palermo è stata salvata una donna che si era ammalata di una particolare tipologia di tumore al fegato. Alla donna è stato rimosso un cancro di 8 chili dopo anni di peregrinazioni per gli ospedali italiani alla ricerca di una soluzione. La soluzione l’ha trovata in Sicilia, nel polo di eccellenza sanitaria palermitano. Per anni e anni aveva girato i reparti di oncologia di decine di ...

Ragazza di 17 anni trova “qualcosa di simile a pezzi di cervello” dentro una confezione di succo d’arancia. La casa produttrice : “Aperta indagine” : “Avevo voglia di un po’ di succo dopo aver bevuto il mio tè. Così ho preso una confezione di succo d’arancia sigillata con scadenza a ottobre 2019 e l’ho aperta”. Queste le parole di Lauren Howard, 17 anni, di Knaresborough, nel nord di York. Il succo Asda che stava per bere però conteneva qualcosa che somigliava a “grumi di cervello o a un topo“, come lei stessa ha detto al Mirror. Quando lei e la ...

Spoiler U&D - Trono Classico 13/09 : Javier Martinez eliminato per le chat con una Ragazza : Il percorso di Javier Martinez a Uomini e Donne, è stato molto breve: il ragazzo, in seguito ad una segnalazione arrivata all'orecchio degli autori, è stato eliminato nel corso della puntata registrata il 13 settembre. Come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", l'argentino è stato messo all'angolo da Maria De Filippi su alcuni messaggi che si è scambiato con una ragazza fino a pochi giorni prima: pare che l'ex tentatore abbia una ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla Ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Conosce sui social una bellissima Ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

Hunger Games - La Ragazza di fuoco - 20/ Streaming video del film con J.Lawrence : Hunger Games - La ragazza di fuoco in onda oggi, 12 settembre, dalle ore 21:20 su 20. Nel cast Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth. Streaming del film.

Roma - Ragazza trovata impiccata in parco giochi con mani legate. Era scomparsa ieri sera : Giallo a Roma, dove una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate in un parco pubblico. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un suicidio. La...

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una Ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

