Psg | Icardi è già un caso | l’attaccante isolato da alcuni compagni DETTAGLI

L’interista Icardi gioca poco nel Psg e non incide : E’ iniziata l’avventura di Mauro Icardi in Francia. L’interista (in prestito ai pargini) si presenta al Parco dei Principi per

Inter - grande attesa per l'esordio di Icardi con il Psg : Quello di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato sicuramente il trasferimento dell'estate. Un lungo tormentone, durato tre mesi, che sembrava non voler conoscere la parola fine. E il rischio di una permanenza del centravanti argentino all'Inter è stato molto alto. Il club dello sceicco, però, alla fine è riuscito a convincerlo, prelevandolo dalla società nerazzurra in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da settanta ...

Inter - Ravezzani : 'Zampino di Moratti dietro al trasferimento di Icardi al Psg' : Uno dei trasferimenti più discussi di questa estate è stato sicuramente quello di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Il centravanti argentino fino agli ultimi giorni di agosto ha rifiutato ogni tipo di proposta, su tutte quelle di Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. La sua volontà era quella di rimanere all'Inter ma le parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del tecnico, Antonio Conte, lo hanno portato a desistere, accettando il ...

Psg - Icardi è già testimonial e si riapre il caso Neymar : la trattativa con il Barcellona non è chiusa : Mauro Icardi utilizzato dal PSG per promuovere la partita contro lo Strasburgo, mentre a Neymar torna il mal di pancia: il padre del giocatore strizza l’occhio al Barcellona Icardi e Neymar sono stati i nomi più caldi del mercato estivo. Entrambi scontenti della propria situazione nelle rispettive squadre, ma con obiettivi differenti: Icardi avrebbe voluto restare all’Inter a giocarsi le sue chance con Conte, Neymar sarebbe ...

Zhang : “Icardi è un bravo ragazzo. La soluzione Psg è positiva” : Zhang a margine dell’Assemblea dell’Eca che si è tenuta oggi a Ginevra, dove è stato eletto tra i rappresentanti del Board, ha parlato della’Inter che quest’anno é indicata da tutti come l’avversaria della Juve per lo scudetto “Tutti vogliono vincere, e per vincere ci vuole pazienza: noi siamo con Conte al 100%. E siamo certi che le vittorie arriveranno” Il presidente dell’Inter è tornato ...

Wanda Nara : “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me. Ho aspettato l’ultimo giorno per un motivo…” : Wanda Nara: “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me”. La moglie manager di Icardi parla ai microfoni del programma ‘Morfi, todos a la mesa’ Wanda Nara: “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me. Ho aspettato l’ultimo giorno per un motivo…”. La moglie manager di Icardi parla ai microfoni del programma ‘Morfi, todos a la mesa’ “Boca Junior? Mi piacerebbe che Mauro giocasse lì. Immagino ...

Wanda Nara - critiche a Icardi per la scelta Psg : “Tra tutte è stata l’opzione peggiore…” : Il suo è stato un vero e proprio tormentone, conclusosi nell’ultimo giorno di mercato. Mauro Icardi è passato al Paris Saint Germain. Protagonista, come sempre ormai quando si parla dell’argentino, è la moglie ed agente Wanda Nara, intervenuta nella trasmissione argentina Morfi Telefe, condotta da sua sorella Zaira. “Tra le opzioni che avevamo – ha detto – il PSG era la peggiore per me: devo fare avanti e ...

Icardi - primo allenamento con il Psg : soltanto palestra per l’argentino [VIDEO] : Le ultime ore di calciomercato sono state fondamentali per l’attaccante Mauro Icardi, l’attaccante argentino si è trasferito al Psg ed adesso si candida a tornare grande protagonista dopo gli ultimi mesi negativi con l’Inter. Il calciatore si è presentato alle 9:30 questa mattina al Camp des Loges di Saint-Germain-en-Laye per il suo primo allenamento con la nuova squadra, al momento soltanto sedute individuali, in ...

Icardi-Psg - quanti gol segnerà? Per i bookies - sarà dietro Cavani e Mbappé : Mauro Icardi è arrivato a Parigi nell’ultimo giorno di mercato, chiudendo difatti (per ora almeno) la telenovela che lo ha visto protagonista con l’Inter. Adesso, per l’argentino, la possibilità di riscattarsi al fianco di un attacco stellare, con l’obiettivo di arrivare più in fondo possibile in Champions League. Ma quanti gol segnerà l’attaccante al PSG? Per i bookmakers, non sarà capocannoniere. Più alte le ...

Inter - la moglie e gli ex procuratori avrebbero convinto Icardi ad accettare il Psg : In casa Inter è finalmente terminato il tormentone Mauro Icardi. Dopo tanti mesi in cui si è discusso più di quanto succedeva fuori dal campo che per le sue prestazioni nel rettangolo di gioco, il centravanti argentino ha accettato la cessione al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro. Operazione che, comunque, ha rischiato di saltare fino ...

Psg - Verratti a 360° : l’arrivo di Icardi - il razzismo ed un retroscena : Il centrocampista del Psg si candida ad essere protagonista nella stagione che è da poco iniziata, l’italiana parla a 360°. Per fermare il razzismo “bisogna interrompere le partite, altrimenti non si va mai avanti. So che e’ un passo grande da fare, perche’ per poca gente neghiamo lo spettacolo a tutti, anche alle famiglie che vengono allo stadio con i bambini. Ma bisogna fare questo passo perche’ altrimenti ...

Inter - per Icardi il trasferimento al Psg potrebbe essere solo un arrivederci : L'Inter è riuscita a cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato, ma non senza difficoltà. Il centravanti argentino non era affatto intenzionato a lasciare Milano, tanto da rifiutare le proposte importanti arrivate da Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. Alla fine a spuntarla è stato il Paris Saint Germain, ma non è un caso che l'ufficialità sia arrivata solo ieri, in tarda serata, a pochi minuti dal termine del mercato in Francia, che si ...

Mauro Icardi al Psg, fine della telenovelaImmaginarsi una colonna sonora che accompagni i titoli di coda, non è semplice. Per i tifosi dell'Inter, a giudicare dalle reazioni sui social, sarebbe senz'altro una melodia allegra, da commedia e lieto fine. La telenovela Mauro Icardi si è conclusa con un colpo di teatro – …

Icardi al Psg : lui è il vincitore - Marotta e Zhang i perdenti : La lunghissima diatriba tra Mauro Icardi e l'Inter ha raggiunto un punto di svolta nelle scorse ore, quando l'attaccante argentino ha finalizzato il proprio trasferimento in prestito al Paris Saint-Germain; il club francese tra 12 mesi potrà riscattarlo per 70 milioni di euro. L'operazione è stata accolta molto positivamente dai tifosi nerazzurri sui social, con l'ex capitano considerato il perdente di questa vicenda, mentre l'AD Beppe Marotta ...