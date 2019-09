Pronostici Champions League – I consigli di CalcioWeb | i cechi dello Slavia Praga

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019)– Torna oggi la. Si parte alle 18,55 con la prima italiana a scendere in campo: l’Inter di Antonio Conte riceve lo. Stesso orario per Lione Zenit, in serata esordio del Napoli al San Paolo contro il Liverpool. Interessanti sfide tra Borussia Dortmund e Barcellona e tra Chelsea e Valencia. Domani sarà il turno delle altre due italiane: Juventus (in Spagna contro l’Atletico Madrid) e Atalanta (a Zagabria contro la Dinamo). Grande attesa per Psg-Real Madrid con il probabili impiego di Icardi dal primo minuto. Idiper la due giorni di, IDIINTER-GOAL – Debutto morbido, sulla carta, per l’Inter. Occhio però a dare per scontato il risultato del match. Ok che i nerazzurri sono partiti bene, ma loè ...

CalcioWeb : #ChampionsLeague, i #pronostici di CalcioWeb ?? #InterSlaviaPraga da Goal, pareggio per la #Juventus ?? - GianlucaZanfi : RT @AgentiAnonimi: CHAMPIONS LEAGUE ?????? Stasera alle 19 incomincia l’edizione 2019-20 della #ChampionsLeague, di seguito i pronostici dell… - skillandbet : ?? Napoli - Liverpool ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito ??… -